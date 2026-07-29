Wingstop en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels

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29 juillet - ** L'action de la chaîne de restaurants Wingstop

WING.O a progressé de 7,6% à 145,08 dollars

** La société a dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre, grâce à la baisse des coûts des aliments, des boissons et des emballages, reflétant une diminution du coût des ailes de poulet avec os

** La société a affiché un BPA ajusté de 1,18 $ au deuxième trimestre, contre des estimations de 1,03 $, selon les données compilées par LSEG

** Les coûtsliés à l'alimentation, aux boissons et aux emballages dans les restaurants détenus par la société ont reculé à 35,2% du chiffre d'affaires au cours du trimestre, contre 36,8% un an plus tôt

** "Compte tenu des contrats à terme de la société sur le poulet et de la baisse des prix, nous pensons que le coût des marchandises vendues (COGS) restera favorable", a déclaré Logan Reich, analyste chez RBC Capital Markets

** Le chiffre d’affaires trimestriel progresse de 6,4% à 185,6 millions de dollars, mais reste en deçà des estimations de 190,5 millions, pénalisé par la pression persistante sur les dépenses de consommation

** La société prévoit désormais une baisse des ventes à magasins comparables sur le marché intérieur comprise entre 4% et 6%, contre une baisse d'un faible pourcentage à un chiffre dans ses prévisions précédentes

** "Compte tenu du moral en berne des investisseurs et de 6 résultats décevants en matière de ventes à magasins comparables (SSS) au cours des huit derniers trimestres, nous pensons que cette révision à la baisse des prévisions sera bien accueillie par les investisseurs" – RBC Capital Markets

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 43,5% depuis le début de l’année