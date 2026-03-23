Wing, la filiale d'Alphabet, va lancer la livraison par drone dans la baie de San Francisco

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La société Wing, propriété d'Alphabet, prévoit de commencer à livrer des colis par drone à domicile dans la région de la baie de San Francisco, en Californie, dans les mois à venir, a-t-elle annoncé lundi, étendant son déploiement à l'un de ses premiers terrains d'essai.

Wing cherche à développer ce qu'elle considère comme une solution aux problèmes de livraison de petits articles ménagers et de repas pour le dernier kilomètre , en utilisant des drones légers et automatisés conçus pour voler directement jusqu'aux maisons dans des zones résidentielles denses.

L'expansion marque un retour aux sources pour l'entreprise, qui a été fondée dans la Bay Area en 2012 dans le cadre du programme X d'Alphabet.

X est la "Moonshot Factory" d'Alphabet, une unité de recherche qui prend en charge des projets expérimentaux tels que l'entreprise de conduite autonome Waymo, et les aide à devenir des entreprises indépendantes.

Wing propose la livraison par drone de produits d'épicerie et d'articles ménagers de Walmart WMT.O en moins de 30 minutes dans certains États américains. Avec DoorDash DASH.O , elle propose la livraison rapide de nourriture provenant de chaînes de restaurants telles que Wendy's et Panera.

La société a effectué plus de 750 000 livraisons à ce jour et sert plus de deux millions de clients dans certaines régions des États-Unis, a-t-elle indiqué.

Le déploiement dans la région de Bay Area intervient alors que Wing s'efforce de mettre en place un réseau logistique axé sur les petites livraisons locales, tout en s'efforçant d'élargir l'adoption au-delà des premiers marchés pilotes.

La société a également lancé un programme pilote avec Serve Robotics SERV.O en octobre 2024, dans le cadre duquel les robots terrestres de Serve collectent les aliments dans les restaurants et les transfèrent aux drones de Wing pour la livraison aérienne.