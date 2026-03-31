Communiqué de presse WINFARM



WINFARM publie des résultats annuels 2025 en forte amélioration.



• EBITDA de 5,3 M€ (3,6% du Chiffre d’Affaires) soit une multiplication par près de 4

• Génération d’un flux de trésorerie de 1,4 M€

• Diminution de 7 M€ de l’endettement financier net



Perspectives 2026



• Poursuite de la génération de cash et du désendettement portés par une nouvelle amélioration attendue de l’EBITDA



Une activité bien orientée, portée par les moteurs stratégiques du Groupe : Agrofourniture et Agronutrition



En 2025, WINFARM a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 146,5 M€, en progression de +6,1 % par rapport à 2024. Cette croissance a été portée par l’ensemble des activités du Groupe.