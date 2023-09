Communiqué de presse WINFARM



WINFARM lance Au Pré !

Concept innovant de transformation laitière au service des agriculteurs producteurs pour plus de satisfaction auprès des consommateurs.



WINFARM, 1er groupe français proposant un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l’élevage, annonce le lancement de Au Pré !, son concept de valorisation laitière à destination d’un réseau d’adhérents agriculteurs indépendants.