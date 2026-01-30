Winfarm en forme
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 08:41
Portée par l'ensemble des pôles du groupe, cette dynamique permet à la société d'afficher un chiffre d'affaires annuel de 146,2MEUR sur l'exercice 2025, en progression de 6,1% par rapport à l'exercice 2024.
"Ces bonnes performances de l'activité permettent à Winfarm de confirmer une amélioration de son EBITDA en 2025 par rapport à 2024", indique le communiqué.
Valeurs associées
|4,550 EUR
|Euronext Paris
|+5,81%
A lire aussi
-
Les Bourses européennes ont ouvert mercredi sans direction commune avant de s'inscrire en légère hausse dans les premiers échanges, dans un climat d'incertitude sur les marchés, entre tensions autour de l'Iran et les questions de succession à la tête de la Réserve ... Lire la suite
-
Le Premier ministre Sébastien Lecornu engagera ce vendredi une dernière fois sa responsabilité sur le budget 2026 alors que le projet de loi de finances (PLF) revient en dernière lecture à l'Assemblée nationale après son rejet la veille par le Sénat. Les sénateurs ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse vendredi avant une nouvelle série de résultats et d'indicateurs sur la croissance économique, tandis que les investisseurs restent attentifs à l'annonce du nom du successeur de ... Lire la suite
-
Les dépenses de consommation des ménages en biens en France ont diminué en décembre, plus qu'attendu, montrent les données publiées vendredi par l'Insee. Elles ont baissé de 0,6% sur un mois, après -0,3% (non révisé) en novembre, selon les données. Les ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer