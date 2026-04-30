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WINFARM : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026.
information fournie par Boursorama CP 30/04/2026 à 18:00

Communiqué de presse WINFARM

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

Au 1er trimestre 2026, WINFARM enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 36,7 M€, en progression de +0,6%, illustrant la résilience de ses activités dans un environnement marqué par des conditions météorologie défavorables en début d’année et un effet de base exigeant sur le pôle AgroProduction.

Le pôle AgroFourniture (87% du chiffre d’affaires total), enregistre un chiffre d’affaires de 31,9 M€, en croissance de +1,4%, portée par la bonne tenue du segment nutrition, structurellement dynamique pour le Groupe. Bien que les conditions climatiques peu favorables aient pénalisé les ventes de janvier et février, l’activité a bénéficié d’une dynamique soutenue de ventes des produits d’hygiène et de matériel d’élevage et d’un net rebond au mois de mars, permettant de compenser en grande partie le retard accumulé.

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