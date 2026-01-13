Communiqué de presse WINFARM
Calendrier de communication financière 2026
•CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2025
Jeudi 29 janvier 2026, après Bourse
• RESULTATS ANNUELS 2025
Mardi 31 mars 2026, après Bourse
• CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2026
Jeudi 30 avril 2026, après Bourse
• CHIFFRE D’AFFAIRES 2È TRIMESTRE 2026
Mercredi 7 septembre 2026, après Bourse
• RESULTATS SEMESTRIELS 2026
Jeudi 8 octobre 2026, après Bourse
• CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3E TRIMESTRE 2026
Jeudi 5 novembre 2026, après Bourse
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer