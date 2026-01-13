 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

WINFARM : Calendrier de communication financière 2026.
information fournie par Boursorama CP 13/01/2026 à 17:40

Communiqué de presse WINFARM

Calendrier de communication financière 2026

•CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2025
Jeudi 29 janvier 2026, après Bourse

• RESULTATS ANNUELS 2025
Mardi 31 mars 2026, après Bourse

• CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2026
Jeudi 30 avril 2026, après Bourse

• CHIFFRE D’AFFAIRES 2È TRIMESTRE 2026
Mercredi 7 septembre 2026, après Bourse

• RESULTATS SEMESTRIELS 2026
Jeudi 8 octobre 2026, après Bourse

• CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3E TRIMESTRE 2026
Jeudi 5 novembre 2026, après Bourse

Valeurs associées

WINFARM
4,1100 EUR Euronext Paris -2,14%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank