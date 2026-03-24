Winbond cherche à obtenir 750 millions de dollars dans le cadre d'une vente d'obligations pour financer l'augmentation de sa capacité

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Le fabricant taïwanais de puces mémoire Winbond Electronics 2344.TW a lancé mardi une vente d'obligations convertibles d'un montant de 750 millions de dollars, selon une feuille de conditions consultée par Reuters.

* Winbond fournit des produits de mémoire semi-conducteurs, notamment des mémoires DRAM et des mémoires flash de stockage de code, à des clients des marchés des communications, de l'électronique grand public, de l'automobile, de l'industrie et des périphériques informatiques, selon son site web officiel.

* Les obligations arriveront à échéance dans environ un an. Elles ne paieront pas de coupon.

* La prime de conversion a été fixée entre 7,5 % et 10,0 % par rapport au cours de clôture de l'action de Winbond, qui s'élevait mardi à 99,50 dollars taïwanais (3,11 dollars), selon la feuille de conditions.

* Citi C.N est l'unique coordinateur mondial et le teneur de livre associé de l'opération.

* Winbond prévoit d'utiliser le produit de l'opération pour acheter des machines et des équipements en devises étrangères à mesure qu'elle accroît sa capacité de production et améliore ses processus, selon la feuille de conditions.

* L'ouverture des livres a eu lieu mardi. Le prix de l'opération devrait être fixé aux alentours du 24 mars et l'opération devrait être clôturée aux alentours du 31 mars.

(1 dollar = 31,9680 dollars taïwanais)