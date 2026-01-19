 Aller au contenu principal
Winamp Group SA renforce sa structure financière et accélère son déploiement grâce à une série d’opérations coordonnées de financement et de capital
19/01/2026

Bruxelles (Belgique), le 19 janvier 2026 – Winamp Group SA (Euronext Growth Paris et Bruxelles : ALWIN), propriétaire de la marque emblématique Winamp et développeur de Winamp for Creators, annonce la réalisation et l’achèvement imminent d’un ensemble d’opérations financières et capitalistiques coordonnées, permettant au Groupe de mobiliser 2,45 millions d’euros de liquidités, de renforcer sa structure bilancielle et d’accompagner la prochaine phase de son développement commercial et stratégique.

Ces opérations, représentant un montant total de 2,45 millions d’euros et la création de 8,3 millions d’actions nouvelles, ont été réalisées à un prix moyen pondéré d’environ 0,295 euro par action.

Elles s’inscrivent principalement dans le cadre d’un réinvestissement personnel significatif et volontaire d’Alexandre Saboundjian, fondateur, CEO et actionnaire de référence de Winamp Group, via ses sociétés Maxximum SRL et Maxximum Group SRL. Cet engagement financier traduit une conviction forte dans les produits de Winamp, dans son positionnement stratégique et dans son potentiel de création de valeur.

Valeurs associées

WINAMP GROUP
0,2080 EUR Euronext Paris 0,00%

