Winamp Group SA lance son nouveau site corporate et renforce sa visibilité internationale.
10/03/2026 à 18:30

Winamp Group SA (Euronext Growth Paris et Bruxelles : ALWIN), la société à l’origine de la marque Winamp et qui développe un écosystème international de plateformes et de services dédiés à l’industrie musicale, annonce aujourd’hui le lancement de son nouveau site internet corporate.

Accessible à l’adresse https://www.winamp-group.com, ce nouveau site reflète l’identité du Groupe à la suite du changement de dénomination sociale de Llama Group SA en Winamp Group SA et de l’adoption du code mnémonique ALWIN sur Euronext Growth Paris et Bruxelles.

Ce lancement constitue une nouvelle étape dans la transformation du Groupe, désormais pleinement structuré autour de la marque Winamp, une marque iconique bénéficiant d’une forte reconnaissance internationale dans l’univers de la musique numérique.

Ce nouveau site constitue également une vitrine internationale pour Winamp Group et vise à faciliter l’accès des investisseurs, partenaires et acteurs de l’industrie musicale du monde entier aux informations et à la stratégie du Groupe.

Le nouveau site corporate est accessible à l’adresse suivante : https://www.winamp-group.com

WINAMP GROUP
Euronext Paris

