Winamp for Creators lance une offre exclusive à vie pour les premiers utilisateurs

Winamp for Creators – la plateforme tout-en-un conçue pour simplifier la vie des artistes et des professionnels de la musique en regroupant les outils et services essentiels à la gestion musicale et à l’optimisation des revenus – a récemment dévoilé une nouvelle expérience utilisateur ainsi que des services marketing innovants.



Pour célébrer ces améliorations, Winamp for Creators est heureux d’annoncer une offre exclusive à vie pour les premiers utilisateurs, au tarif exceptionnel de 50 EUR/USD par an. Cette offre à durée limitée est valable jusqu’au 1er juillet, après quoi de nouveaux forfaits officiels et compétitifs seront mis en place. Cette “Offre à Vie” garantit que les premiers utilisateurs continueront à payer seulement 50 EUR/USD par an, indéfiniment.



Les abonnés à cette offre exclusive auront un accès complet à la plateforme Winamp for Creators, incluant une suite d’outils marketing puissants et de services de monétisation tels que la Distribution, la Gestion de Licences, la Gestion des Droits d’Auteur, le Content ID, les Collectibles, et la Fanzone – désormais entièrement intégrés et accessibles via le lecteur Winamp