Winamp for Creators lance la Winamp Academy

Dans le cadre de sa mission continue de mieux servir les artistes indépendants et les professionnels de la musique, Winamp for Creators annonce fièrement le lancement de la Winamp Academy.



Winamp for Creators vise à rassembler tous les outils et services essentiels dont les artistes ont besoin pour gérer et monétiser leur musique — le tout sur une seule plateforme. La vision est simple : simplifier la vie des créateurs dans une industrie devenue de plus en plus complexe et fragmentée. Les artistes méritent de reprendre le contrôle de leur art, et la meilleure façon d’y parvenir est une plateforme unifiée qui les accompagne à chaque étape.



La Winamp Academy est conçue pour guider les créateurs dans l’utilisation de cette plateforme puissante. À travers une série de tutoriels vidéo étape par étape, les artistes apprendront à naviguer et à tirer le meilleur parti des outils de Winamp pour développer leur carrière. La vision à long terme de l’Academy est également de former une nouvelle génération de spécialistes Winamp for Creators — des professionnels capables de collaborer avec les artistes pour gérer et optimiser leur présence sur la plateforme.