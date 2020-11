Willis Towers Watson encourage les gestionnaires à plus de diversité

(NEWSManagers.com) - Le consultant Willis Towers Watson a publié un papier disponible ici dans lequel il met en avant les bénéfices de la diversité au sein des effectifs des sociétés de gestion. Willis Towers Watson a introduit une nouvelle mesure dans sa recherche de gérants, à savoir le Willis Towers Watson Diversity Score, pour avoir une meilleure vue de la diversité ethnique et de genre au sein des équipes de gestion de fonds. La firme pose notamment plus de 25 questions liées à la diversité et l'inclusion aux gérants.

En se basant sur une analyse de 400 fonds, toutes classes d'actifs confondues, Willis Towers Watson conclut que les équipes de gestion diversifiées sur le plan de la diversité ethnique obtiennent de meilleurs rendements que leurs pairs.