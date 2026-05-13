Willis Lease Finance recule légèrement après l'annonce d'une opération sur obligations convertibles

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13 mai - ** Le cours de l'action de la société de location de moteurs d'avion Willis Lease Finance WLFC.O a reculé de 0,8 % après la clôture, à 209,99 dollars, sur des volumes de transactions très faibles, alors que la société cherche à lever des fonds ** WLFC, basée en Floride, annonce une offre d'obligations convertibles à 5 ans d'un montant de 175 millions de dollars (CBs)

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission pour rembourser temporairement les montants dus au titre de sa ligne de crédit renouvelable jusqu'à ce qu'il soit affecté aux besoins généraux de l'entreprise ** La société annonce également une offre d'actions empruntées souscrite par Morgan Stanley afin de faciliter les opérations de couverture delta de certains investisseurs dans les obligations convertibles

** Morgan Stanley, BofA et Deutsche Bank sont les co-teneurs de livre pour l'émission d'obligations convertibles

** Mercredi, l'action WLFC a chuté pour la cinquième journée consécutive, clôturant en baisse de 1,3 % à 211,67 $. Elle affiche néanmoins une hausse de 56 % depuis le début de l'année

** Avec 7 millions d'actions en circulation, la société affiche une capitalisation boursière d'environ 1,5 milliard de dollars