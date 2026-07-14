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Willis Lease en hausse après la conclusion d'un accord portant sur des avions et des réacteurs
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 23:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 juillet - ** Le titre de la société de crédit-bail aéronautique Willis Lease Finance WLFC.O progresse de 2% en séance prolongée, à 221,31 dollars

** WLFC a annoncé son intention d'acquérir 12 avions commerciaux et 13 moteurs d'avion

** La société de location n’a pas donné plus de détails sur cette transaction

** Au 31 mars, le loueur d'avions et de moteurs d'avion gérait des actifs d'une valeur de 4,1 milliards de dollars

** Le titre affiche une hausse de 60% depuis le début de l'année, contre une progression de 2% depuis le début de l'année pour le leader du secteur, AerCap AER.N

Valeurs associées

AERCAP HOLD
146,765 USD NYSE -1,57%
WILLIS LEASE FIN
216,9800 USD NASDAQ +0,40%
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