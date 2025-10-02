 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 053,56
+1,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Willis et Swiss Re lancent une assurance basée sur les alertes météo au Royaume-Uni et en Irlande, selon The Insurer
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 10:48

Une alerte nationale s'affiche sur un téléphone du système national d'alerte d'urgence sans fil à New York

Une alerte nationale s'affiche sur un téléphone du système national d'alerte d'urgence sans fil à New York

LONDRES - La société de courtage d'assurance Willis a conçu une nouvelle police d'assurance paramétrique déclenchée par des alertes météorologiques rouges au Royaume-Uni et en Irlande en partenariat avec Swiss Re Corporate Solutions, a rapporté jeudi The Insurer.

Les secteurs ciblés par cette police sont notamment l'hôtellerie, avec des événements annulés ou des installations fermées aux clients après des alertes météorologiques entraînant des pertes d'exploitation.

Les indemnités seront versées en fonction de la survenance et de la localisation d'une alerte météorologique rouge émise par le Met Office britannique ou le Met Éireann irlandais en cas de phénomènes météorologiques violents présentant un risque élevé pour la vie des personnes, des dommages matériels et des perturbations considérables des déplacements.

Les polices paramétriques indemnisent généralement les sinistres sur la base d'indices mesurant les conséquences de la survenue d'un événement météorologique ou d'une catastrophe et non la prédiction de la survenue d'un tel événement.

"En déclenchant la police paramétrique sur les prévisions plutôt que sur l'événement, l'assuré reçoit un paiement convenu à l'avance qui peut couvrir les pertes de revenus et les coûts opérationnels dus aux mesures prises en prévision des perturbations liées aux conditions météorologiques, même si l'événement ne se manifeste pas comme prévu", a déclaré Claire Wilkinson, directrice générale du transfert alternatif des risques chez Willis.

(Rédigé par Henry Gale, version française Bertrand De Meyer, édité par Kate Entringer)

Environnement
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Capture d'écran d'images diffusées le 1er octobre 2025 par Global Sumud montrant les navires de la flottille en route pour Gaza tenter de briser le blocus israélien ( Global Sumud Flotilla / Handout )
    Israël va expulser vers l'Europe les militants de la flottille pour Gaza
    information fournie par AFP 02.10.2025 11:02 

    Israël a annoncé jeudi que les passagers de la flottille pour Gaza à bord des bateaux interceptés seraient expulsés vers l'Europe, pendant qu'une partie des navires transportant des militants propalestiniens et de l'aide humanitaire tentaient de poursuivre leur ... Lire la suite

  • L'illustration montre des lettres AI (Artificial Intelligence) et une main de robot
    L'IA dope la tech après un accord entre Samsung, SK Hynix et OpenAI
    information fournie par Reuters 02.10.2025 10:53 

    Le secteur de la technologie grimpe en Europe dans le sillage de Wall Street la veille et des Bourses asiatiques plus tôt jeudi, porté par l'optimisme concernant la demande de semi-conducteurs après que Samsung Electronics et SK Hynix ont conclu des accords pour ... Lire la suite

  • Les secours dans le secteur où une école s'est effondrée, à Sidoarjo, en Indonésie, le 2 octobre 2025 ( AFP / Juni KRISWANTO )
    Ecole effondrée en Indonésie: plus aucun signe de vie, lourd bilan redouté
    information fournie par AFP 02.10.2025 10:49 

    Les secours n'ont détecté aucun signe de vie jeudi sous les décombres de l'école qui s'est effondrée lundi en Indonésie, où 59 personnes sont encore portées disparues, a annoncé jeudi un responsable, faisant craindre un lourd bilan humain et plongeant les familles ... Lire la suite

  • Worldline sur un smartphone (Crédit: / Adobe Stock)
    Worldline : partenariat stratégique avec le chinois YeePay
    information fournie par AOF 02.10.2025 10:46 

    (AOF) - Worldline a signé un accord de partenariat stratégique avec YeePay, un prestataire chinois de services de paiement tiers spécialisé dans le secteur aérien et du voyage. " Ensemble, les deux entreprises proposeront une solution de paiement complète et centralisée, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank