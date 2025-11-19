Williams-Sonoma en hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions du propriétaire de Pottery Barn, Williams-Sonoma < WSM.N > ont augmenté de 2% à 184,37 $ ** La société annonce un chiffre d'affaires de 1,88 milliard de dollars au 3ème trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 1,87 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action du troisième trimestre s'élève à 1,96 $, dépassant également l'estimation de 1,87 $

** La société réitère ses prévisions de croissance des ventes comparables pour l'exercice 2025 dans une fourchette de 2 % à 5 %

** En incluant les mouvements de la séance, WSM est en baisse de ~2,39% depuis le début de l'année