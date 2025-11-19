Williams-Sonoma annonce des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions et réitère ses prévisions de ventes annuelles

Le propriétaire de Pottery Barn, Williams-Sonoma WSM.N , a maintenu ses prévisions de ventes annuelles intactes mercredi, après avoir dépassé les estimations trimestrielles, signalant la pression croissante de l'incertitude liée aux tarifs douaniers sur la demande d'articles discrétionnaires, y compris les meubles et la décoration d'intérieur.

Le président américain Donald Trump a récemment annoncé des droits de douane de 50 % sur les armoires de cuisine et les vanités de salle de bain importées, ainsi que des droits de douane de 30 % sur les meubles rembourrés, ce qui a posé des défis importants aux détaillants de meubles et aux constructeurs d'habitations.

Au cours de l'exercice 2024, Williams-Sonoma s'est approvisionné en Chine pour environ 23 % de ses marchandises, en Inde pour 16 % et au Viêt Nam pour 14 %. Environ 18 % de ses produits ont été fabriqués aux États-Unis au cours de la même période.

Les actions de l'entreprise ont augmenté d'environ 2 % à la suite de la publication des résultats, dans le contexte d'une hausse générale du marché.

Des concurrents tels que Wayfair W.N ont fait état d'une hausse de la demande dans un contexte d'incertitude tarifaire. Cependant, Home Depo t HD.N a manqué ses estimations de bénéfices trimestriels mardi.

Williams-Sonoma a réitéré ses prévisions de ventes comparables pour l'exercice 2025 dans une fourchette de 2 % à 5 %.

Cependant, le chiffre d'affaires de la société au troisième trimestre de 1,88 milliard de dollars a battu l'estimation moyenne des analystes de 1,87 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice de 1,96 $ par action pour le trimestre clos le 2 novembre a dépassé les estimations de 1,87 $.