information fournie par Reuters • 01/10/2025 à 22:22

Williams Companies investit 3,1 milliards de dollars dans des projets énergétiques

L'opérateur américain de gazoducs Williams Companies WMB.N a déclaré mercredi qu'il investirait environ 3,1 milliards de dollars dans deux projets supplémentaires d'innovation en matière d'énergie.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027.