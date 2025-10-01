Williams Companies investit 3,1 milliards de dollars dans des projets énergétiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'opérateur américain de gazoducs Williams Companies WMB.N a déclaré mercredi qu'il investirait environ 3,1 milliards de dollars dans deux projets supplémentaires d'innovation en matière d'énergie.
La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027.
