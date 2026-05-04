William Blair lance la couverture de Heartflow avec une recommandation « surperformer », soulignant le potentiel des diagnostics basés sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 mai -
** William Blair lance la couverture de la société de diagnostic par IA Heartflow HTFL.O avec une note « surperformer », soulignant le potentiel de croissance de sa plateforme de diagnostic cardiaque non invasif basée sur l'IA
** La société de courtage indique que la plateforme fournit des informations cliniques exploitables sans recourir à des tests invasifs, ce qui facilite le diagnostic et la prise en charge des maladies coronariennes
** Il précise que cette technologie s'appuie sur des données cliniques exhaustives et ajoute que HTFL mène déjà des essais visant à plus que doubler son marché potentiel total, avec une opportunité estimée à 6 milliards de dollars dans le dépistage asymptomatique
** Elle souligne un modèle économique de type logiciel, avec une structure de paiement à l'utilisation et des marges brutes supérieures à 80 %, permettant une évolutivité avec des coûts supplémentaires limités
** À la clôture d'hier, HTFL affichait une baisse de 1,7 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer