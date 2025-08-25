 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
WhiteWater donne le feu vert à la construction du gazoduc Eiger Express
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 13:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

WhiteWater a déclaré lundi qu'elle avait pris la décision finale d'investir dans la construction du gazoduc Eiger Express.

Le pipeline est une coentreprise entre WhiteWater, MPLX LP

MPLX.N , ONEOK OKE.N et Enbridge ENB.TO .

Valeurs associées

ENBRIDGE
66,330 CAD TSX 0,00%
MPLX
50,740 USD NYSE +0,52%
ONEOK
74,840 USD NYSE +1,11%
© 2025 Thomson Reuters.

