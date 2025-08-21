Whitestone REIT pourrait faire face à une contestation du conseil d'administration par le fonds spéculatif Emmett Investment, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

Le fonds spéculatif Emmett Investment Management se prépare à un éventuel conflit au sein du conseil d'administration de Whitestone REIT WSR.N et pourrait nommer des administrateurs au conseil d'administration de six personnes de l'opérateur de centres commerciaux, ont déclaré à Reuters deux personnes familières avec le sujet.

Emmett, une société d'investissement basée à New York et dirigée par Alexander Rohr, est un investisseur de longue date dans Whitestone, dont le siège est à Houston, et a exprimé ses frustrations sur la façon dont la société alloue le capital et a critiqué sa gouvernance.

À la fin du deuxième trimestre, la société détenait 2,2 % de l'entreprise, ce qui en faisait le sixième investisseur.

Pour Whitestone, qui vaut environ 633 millions de dollars, un combat avec Emmett serait sa deuxième bataille de procuration en deux ans. Peu après avoir repoussé la contestation du conseil d'administration l'année dernière, la direction a rejeté une offre publique d'achat de 15 dollars par action de la part de MCB Real Estate.

Depuis lors, le cours de l'action Whitestone a chuté de plus de 14 % pour s'établir à environ 12,40 dollars à la clôture de mercredi.

Emmett a déclaré en privé que l'avenir de la société s'annonçait sombre sans changements significatifs, selon ces personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées parce que les plans du fonds sont privés.

Whitestone n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Un représentant d'Emmett s'est refusé à tout commentaire.

Emmett prépare le terrain pour ce qui serait sa première course aux procurations, au cours de laquelle elle essaierait de remplacer la majorité des six administrateurs siégeant actuellement au conseil d'administration, ont déclaré les sources.

Emmett, dont le siège est à New York et qui gère quelque 150 millions de dollars d'actifs, organise sa campagne à un moment où les centres commerciaux en plein air sont très demandés, selon les analystes du secteur.

Whitestone acquiert, possède, exploite et développe des centres commerciaux à ciel ouvert situés à Phoenix, Austin, Dallas-Fort Worth, Houston et San Antonio, et possède actuellement 57 propriétés représentant 5,1 millions de pieds carrés de surface locative brute, a indiqué la société.

Peu de nouveaux centres commerciaux linéaires sont construits et ils sont souvent loués à des locataires populaires tels que des restaurants et des salons de manucure.