Whitestone REIT grimpe après l'annonce de l'intérêt de Blackstone et TPG pour le rachat de la société

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars - ** Les actions de l'opérateur américain de centres commerciaux Whitestone REIT WSR.N ont augmenté de 4,9 % à 15,76 $ ** Reuters a rapporté que la société a attiré l'intérêt de sociétés de capital-investissement, y compris Blackstone

BX.N et TPG TPG.O .

** La société a engagé Bank of America BAC.N pour superviser le processus de vente, les soumissionnaires potentiels ayant signé des accords de confidentialité pour examiner les documents, ont déclaré des sources à Reuters

** BX, TPG et BAC ont refusé de commenter, tandis que WSR n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire

** Cette opération intervient alors que WSR est confronté à deux courses aux procurations pour les sièges du conseil d'administration et après que l'actionnaire principal MCB Real Estate a fait une offre d'achat de 15,20 dollars par action en novembre, à laquelle il n'a pas répondu

** A la dernière clôture, les actions de WSR ont augmenté de 8,1% depuis le début de l'année, après une baisse de 1,9% en 2025