Whitestone REIT grimpe après l'accord d'acquisition de 1,7 milliard de dollars avec Ares

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9 avril - ** Les actions de Whitestone REIT WSR.N bondissent de 11 % à 18,80 $ avant la mise sur le marché ** Un centre commercial américain accepte d'être acquis par des fonds gérés par Ares Management Corp

** La transaction en espèces valorise WSR à environ 1,7 milliard de dollars

** L'opération devrait être conclue au troisième trimestre 2026

** En cas de résiliation de l'accord, ARES versera à WSR une indemnité de résiliation de 77 millions de dollars

** À la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 13 % depuis le début de l'année, contre 7 % pour l'indice des petites capitalisations S&P 600 .SPCY .