WhiteHawk Income dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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information fournie par Boursorama avec AFP•11.05.2026•12:49•
Les États-Unis restent proches du plein emploi avec un chômage stable à 4,3% en avril, selon des données publiées vendredi, les économistes soulignant que l'impact de la guerre au Moyen-Orient risque de se voir plus tard. La première économie mondiale a créé 115.000 ...
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Deux passagers rapatriés du MV Hondius, au cœur d'une alerte sanitaire à l'hantavirus, ont été testés positifs, alors que les ultimes évacuations du navire doivent se poursuivre lundi après-midi depuis l'archipel espagnol des Canaries dans l'océan Atlantique. L'Espagne ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•11.05.2026•12:47•
L'Allemand E.ON a annoncé lundi l'acquisition du fournisseur d'énergie britannique OVO, pour un montant non divulgué, une opération susceptible de le propulser au rang de premier distributeur d'électricité au Royaume-Uni. Avec cette transaction, le groupe basé ...
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails tout au long du texte, ajout d'actions) Circle CRCL.N a annoncé lundi ...
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