Whitbread dévisse avec l'impact du projet de budget britannique
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 15:13

Whitbread dévisse de 8% à Londres, le groupe hôtelier britannique, exploitant en particulier l'enseigne Premier Inn, prévenant d'un impact négatif de mesures présentées cette semaine par le gouvernement britannique dans son projet de budget 2025.

Selon lui, un certain nombre de changements devraient pénaliser sa performance financière future, notamment des hausses significatives des valeurs imposables pour de nombreux hôtels, entraînant une forte hausse des taux d'affaires.

Bien qu'il finalise encore les détails précis, Whitbread évalue ainsi, à titre préliminaire, entre 40 et 50 millions de livres sterling l'impact des changements des taux d'affaires qui entreront en vigueur pour son exercice 2027.

En tenant compte de l'impact estimé du budget, il estime désormais que l'inflation brute de ses coûts au Royaume-Uni (y compris les taux d'affaires) se situera entre 7 et 8% (et entre 3,5 et 4,5% avec des gains d'efficacité accélérés de 60 MGBP).

Notant toutefois que le retour à la croissance du marché se poursuit sur son 3e trimestre et que ses réservations restent supérieures à celles de l'année dernière au Royaume-Uni, Whitbread reste confiant dans ses objectifs pour l'exercice en cours.

Valeurs associées

WHITBREAD
2 508,000 GBX LSE -10,81%
A lire aussi

  • ( AFP / INA FASSBENDER )
    Allemagne: l'inflation stable à 2,3% sur un an en novembre
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.11.2025 15:40 

    L'inflation en Allemagne est restée stable en novembre, selon des chiffres provisoires publiés vendredi, demeurant au-dessus de la cible de 2% de la BCE, sans pour autant laisser penser à un impact sur la prochaine réunion de politique monétaire, selon les commentateurs. ... Lire la suite

  • Produits de substitution à la viande dans un supermarché allemand
    Allemagne: L'inflation IPCH progresse plus que prévu sur un an en novembre
    information fournie par Reuters 28.11.2025 15:35 

    L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a progressé à 2,6% sur un an en novembre, plus que prévu, montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient ... Lire la suite

  • Friedrich Merz et Ursula Von der Leyen, au Canada, en juin 2025 ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )
    Fin des moteurs thermiques en 2035 : l'Allemagne en appelle à Von der Leyen
    information fournie par Boursorama avec Media Services 28.11.2025 15:32 

    Le chancelier allemand va demander à la présidente de la Commission européenne "d'ajuster et de corriger la réglementation sur la mobilité", relayant les appels du secteur de l'automobile, en grande difficulté. Le chancelier allemand Frierich merz a annoncé qu'il ... Lire la suite

  • Le panneau Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street vue dans le vert avant une séance écourtée
    information fournie par Reuters 28.11.2025 15:29 

    par Mara Vilcu Wall Street est attendue dans le vert vendredi et les Bourses européennes avancent à mi-séance, l'espoir croissant d'une baisse des taux d'intérêt américains en décembre alimentant l'optimisme à la fin d'un mois difficile pour les actions. Les contrats ... Lire la suite

