Whirlpool en hausse après une augmentation de capital et une lettre de l'investisseur activiste
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 15:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la lettre de l'investisseur activiste)

25 février -

** Les actions de Whirlpool WHR.N sont en hausse de 0,7 % avant l'ouverture à 72,16 $ après l'augmentation supérieure à l'objectif du fabricant d'appareils électroménagers et la lettre de l'investisseur activiste

** La société annonce tôt mercredi la tarification de () offres publiques d'environ 6,9 millions d'actions à 69 $, ce qui permet de lever 475 millions de dollars, et de

525 millions de dollars d'actions privilégiées convertibles obligatoires à 8,5 % sur 3 ans.

** En outre, la société a vendu pour 30 millions de dollars d'actions à 69 dollars dans le cadre d'un placement privé à Guangdong Whirlpool Electrical Appliances Co, une filiale de Whirlpool China 600983.SS , cotée à Shanghai.

** David Tepper, fondateur milliardaire du fonds spéculatif Appaloosa Management, envoie une lettre () au conseil d'administration de WHR, déclarant que la récente émission d'actions "à un coût du capital très élevé" a entraîné une dilution importante et inutile des actionnaires

** Appaloosa est le troisième actionnaire de WHR avec ~3,9 millions d'actions, soit près de 7% des ~56,52 millions d'actions en circulation de la société, selon LSEG

** Les actions de WHR ont chuté de 14 % pour clôturer à 71,67 $ mardi après que la société a lancé des offres simultanées de 800 millions de dollars () pour rembourser la dette et à des fins générales, y compris des investissements stratégiques dans l'automatisation

** Wells Fargo, JP Morgan et Citigroup sont les principaux teneurs de livre de l'offre

** Jusqu'à mardi, les actions WHR ont baissé de 0,7 % depuis le début de l'année et de ~36 % par rapport au plus haut intrajournalier sur 52 semaines de 111,96 $ atteint début juillet

** La note moyenne de 10 analystes est "hold"; PT médian $79.50, selon les données de LSEG

