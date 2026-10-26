Whirlpool en baisse après la publication de résultats trimestriels inférieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 octobre - ** L'action du fabricant d'électroménager Whirlpool WHR.N a reculé de 9,15% à 24,03 dollars lors des négociations après clôture

** WHR affiche un chiffre d'affaires net de 3,68 milliards de dollars au troisième trimestre, contreune estimation moyenne des analystes de 3,92 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** La hausse des taux d'intérêt, conjuguée à un marché immobilier atone et à la prudence des consommateurs face à une inflation persistante, a pesé sur la demande de renouvellement

** WHR affiche une perte ajustée de 21 cents par action au troisième trimestre, contre des estimations tablant sur un bénéfice de 80 cents

** La société annonce des hausses de prix de 7% sur les principaux appareils électroménagers, qui prendront effet au quatrième trimestre en Amérique du Nord

** L'objectif de cours médian des 14 courtiers couvrant le titre s'établit à 32 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de vendredi, le titre affichait une baisse de 62,3% depuis le début de l'année