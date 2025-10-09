Whirlpool augmente après que Stifel a initié une couverture avec la note "hold"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 octobre - ** Les actions du fabricant d'appareils électroménagers Whirlpool WHR.N augmentent de près de 1 % à 78 $ avant le marché
** Stifel initie une couverture sur WHR avec une note de "hold" et un objectif de 80$, ce qui implique une hausse de 3,7% par rapport à la dernière clôture de l'action
** La société est confrontée à un marché américain difficile et à une faible adoption des produits intelligents, mais elle est soutenue par un flux de trésorerie important et un dividende stable, selon la société de courtage
** Deux des 11 courtiers évaluent l'action à "acheter", 6 à "conserver" et 3 à "vendre"; la prévision médiane est de 87,12 $ - données compilées par LSEG
** A la dernière clôture, les actions ont baissé de 32,6 % depuis le début de l'année
