 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

WhatsApp de Meta exempte le Brésil de l'interdiction des chatbots rivaux après la décision de l'autorité de régulation
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 21:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

WhatsApp de Meta META.O a exclu le Brésil de son interdiction des outils d'intelligence artificielle rivaux, tels que les chatbots, selon des documents de l'entreprise, se conformant ainsi à l'ordre de l'organisme de concurrence local de suspendre la restriction dans le pays.

* WhatsApp Business, la version professionnelle de l'application, avait annoncé l'année dernière des conditions d'utilisation interdisant aux fournisseurs et aux développeurs d'intelligence artificielle "d'y accéder ou de l'utiliser".

* Mais une version actualisée de ces conditions, publiée jeudi sur le site web de WhatsApp, a exclu le Brésil de cette interdiction.

* "(Cependant) ces technologies peuvent être mises à la disposition des utilisateurs de WhatsApp qui ont enregistré des numéros de téléphone avec un code de pays italien ou brésilien", indique le document.

* Meta avait déjà déclaré qu'elle exclurait l'Italie de l'interdiction à la suite d'une injonction similaire de l'autorité de surveillance italienne.

* Les avocats représentant Meta ont informé la CADE que l'entreprise se conformait à la décision de l'organisme, selon un autre document publié vendredi. PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES POTENTIELLES

* Lundi, le CADE, l'organisme de concurrence brésilien, a ordonné à Meta de suspendre les nouvelles conditions dans le pays pendant qu'il examine si elles représentent des "pratiques anticoncurrentielles".

* L'enquête de la CADE fait suite à des plaintes déposées par des fournisseurs de chatbots d'IA.

* Meta fera appel de la décision de la CADE, a déclaré un porte-parole, ajoutant que WhatsApp Business n'est pas le canal approprié pour permettre aux entreprises d'IA d'entrer sur le marché.

Valeurs associées

META PLATFORMS
621,1500 USD NASDAQ +0,06%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank