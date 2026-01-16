WhatsApp de Meta exempte le Brésil de l'interdiction des chatbots rivaux après la décision de l'autorité de régulation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

WhatsApp de Meta META.O a exclu le Brésil de son interdiction des outils d'intelligence artificielle rivaux, tels que les chatbots, selon des documents de l'entreprise, se conformant ainsi à l'ordre de l'organisme de concurrence local de suspendre la restriction dans le pays.

* WhatsApp Business, la version professionnelle de l'application, avait annoncé l'année dernière des conditions d'utilisation interdisant aux fournisseurs et aux développeurs d'intelligence artificielle "d'y accéder ou de l'utiliser".

* Mais une version actualisée de ces conditions, publiée jeudi sur le site web de WhatsApp, a exclu le Brésil de cette interdiction.

* "(Cependant) ces technologies peuvent être mises à la disposition des utilisateurs de WhatsApp qui ont enregistré des numéros de téléphone avec un code de pays italien ou brésilien", indique le document.

* Meta avait déjà déclaré qu'elle exclurait l'Italie de l'interdiction à la suite d'une injonction similaire de l'autorité de surveillance italienne.

* Les avocats représentant Meta ont informé la CADE que l'entreprise se conformait à la décision de l'organisme, selon un autre document publié vendredi. PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES POTENTIELLES

* Lundi, le CADE, l'organisme de concurrence brésilien, a ordonné à Meta de suspendre les nouvelles conditions dans le pays pendant qu'il examine si elles représentent des "pratiques anticoncurrentielles".

* L'enquête de la CADE fait suite à des plaintes déposées par des fournisseurs de chatbots d'IA.

* Meta fera appel de la décision de la CADE, a déclaré un porte-parole, ajoutant que WhatsApp Business n'est pas le canal approprié pour permettre aux entreprises d'IA d'entrer sur le marché.