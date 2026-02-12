WhatsApp affirme que la Russie a tenté de bloquer complètement le service pour promouvoir l'application de l'État

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

WhatsApp affirme qu'il "continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les utilisateurs restent connectés"

La Russie promeut l'application MAX, soutenue par l'État

Le porte-parole du Kremlin Peskov: ouvert au dialogue si Meta respecte les lois russes

La Russie a déjà limité les appels sur WhatsApp et Telegram et bloqué FaceTime

(Ajout de détails et de contexte aux paragraphes 2, 5, 6, 9 et 10) par Mrinmay Dey et Chandni Shah

La Russie a tenté de "bloquer complètement" WhatsApp, propriété de Meta Platforms META.O , dans le pays, a déclaré mercredi un porte-parole de l'entreprise à Reuters, alors qu'elle promeut les plateformes locales et cherche à mieux contrôler son espace internet.

Le conflit qui couve avec les fournisseurs de technologie étrangers s'est intensifié après l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février 2022. Les autorités russes poussent une application rivale soutenue par l'État, appelée "MAX", qui, selon les critiques, pourrait être utilisée pour tracer les utilisateurs. Les médias d'État ont rejeté ces accusations comme étant fausses.

WhatsApp a déclaré que le blocage était dû aux efforts de la Russie pour pousser les utilisateurs vers une "application de surveillance appartenant à l'État".

"Nous continuons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les utilisateurs restent connectés", a déclaré l'entreprise.

Lorsqu'on lui a demandé si WhatsApp reviendrait en Russie, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré à la TASS dans une vidéo publiée par l'agence de presse d'État mercredi: "Il s'agit à nouveau d'une question de respect de la législation. Si la société Meta s'y conforme et entame un dialogue avec les autorités russes, nous avons la possibilité de parvenir à un accord."

"Si la société (Meta) s'en tient à une position intransigeante et, je dirais, se montre incapable de s'aligner sur la législation russe, il n'y a aucune chance."

Le Financial Times a précédemment rapporté que les autorités russes avaient retiré l'application de messagerie sécurisée, qui compte environ 100 millions d'utilisateurs, de l'équivalent d'un annuaire en ligne géré par Roskomnadzor, l'organisme de surveillance des communications de l'État.

Le Kremlin n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

L'année dernière, la Russie a commencé à limiter certains appels sur WhatsApp et le service de messagerie Telegram, accusant les plateformes étrangères de refuser de partager des informations avec les forces de l'ordre dans les affaires de fraude et de terrorisme. En décembre, elle a également bloqué FaceTime, l'application d'appels vidéo d'Apple AAPL.O .

Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, d'origine russe, a déclaré précédemment que la société resterait engagée dans la protection de la liberté d'expression et de la vie privée des utilisateurs.