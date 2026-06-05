What to Watch in the Week Ahead and on Monday, June 8

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5 juin - LUNDI

Boeing s'apprête à publier ses chiffres de mai concernant les livraisons et les commandes.

Les directeurs généraux des compagnies aériennes mondiales se réunissent à Rio de Janeiro, alors que le secteur est confronté à l'incertitude et aux prix élevés du kérosène liés à la guerre en Iran, malgré une forte demande de voyages.

Du côté de l'Amérique latine, l'agence chilienne des statistiques INE doit publier les données sur l'inflation pour le mois de mai, le taux mensuel précédent s'établissant à 1,3 %. Par ailleurs, la banque centrale chilienne doit publier les données de la balance commerciale pour le mois de mai, l'excédent s'élevant à 1,912 milliard de dollars en avril.

LE RESTE DE LA SEMAINE

SpaceX devrait faire son entrée au Nasdaq vendredi et prévoit de lever un montant record de 75 milliards de dollars. Avec une capitalisation boursière attendue de 1.750 milliards de dollars, l'entreprise spatiale d'Elon Musk est en passe de devenir l'une des sociétés cotées les plus valorisées.

Le Bureau of Labor Statistics doit publier mercredi les données sur l'inflation aux États-Unis. L'indice des prix à la consommation devrait avoir augmenté de 0,5 % en mai, en ralentissement par rapport à la hausse de 0,6 % enregistrée en avril. En glissement annuel, l'IPC devrait s'être accéléré à 4,2 % en mai, contre 3,8 % précédemment. L'IPC sous-jacent devrait avoir augmenté de 0,3 % en mai, après une hausse de 0,4 % en avril. Sur une base annuelle, l'IPC sous-jacent devrait avoir légèrement augmenté pour atteindre 2,9 % en mai, contre 2,8 % en avril. Jeudi, le Bureau publiera les données de l'indice des prix à la production (IPP) pour le mois de mai. L'IPP de la demande finale devrait avoir augmenté de 0,6 % en mai, en ralentissement par rapport à la hausse de 1,4 % enregistrée en avril. En glissement annuel, l'IPP de la demande finale devrait s'être établi à 6,4 % en mai, contre 6 % précédemment. Hors alimentation et énergie, l'IPP devrait avoir augmenté de 0,4 % en mai après une hausse de 1 % en avril, tandis que le taux annuel devrait se maintenir à 5,2 %. Le même jour, le département américain du Travail doit publier son rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage. Les demandes initiales d'allocations chômage pour la semaine close le 6 juin devraient avoir reculé à 217.000, contre 225.000 la semaine précédente. Sur le front commercial, le Bureau d'analyse économique du département du Commerce doit publier mardi les données sur le commerce international pour le mois d'avril. Le déficit commercial devrait se réduire à 57,3 milliards de dollars en avril, contre 60,3 milliards en mars. Par ailleurs, l'Association nationale des agents immobiliers (NAR) doit également publier les chiffres des ventes de logements existants pour le mois de mai. Les ventes devraient avoir augmenté pour atteindre 4,06 millions d'unités en mai, contre 4,02 millions en avril. Pour clôturer la semaine, l'Université du Michigan devrait publier vendredi son indice préliminaire de confiance des consommateurs pour le mois de juin. L'indice devrait légèrement progresser à 45,5, contre 44,8 en mai.

Oracle devrait afficher une croissance de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre mercredi, portée par une forte demande pour son infrastructure cloud et ses services d'IA. Les investisseurs se concentreront sur les commentaires de la direction concernant les dépenses et le niveau d'endettement de l'entreprise, dans un contexte d'inquiétudes quant à la perturbation de la demande traditionnelle de logiciels due à l'IA.

Le directeur financier de Citigroup, Gonzalo Luchetti, celui de Wells Fargo, Mike Santomassimo, et le coprésident de Bank of America, Jim DeMarewill, doivent prendre la parole mardi lors de la conférence sur le secteur financier américain organisée par Morgan Stanley. Le directeur général de Morgan Stanley, Ted Pick, s'exprimera également lors de cet événement, tandis que le directeur général de PNC, William Demchak, et son directeur financier, Robert Q. Reilly, doivent discuter des performances et de la stratégie de l'entreprise lors de la même conférence à New York.

Le fabricant de générateurs à gaz ERock devrait entrer en bourse à New York mercredi.

Le constructeur aéronautique brésilien Embraer accueillera des journalistes à son siège social de São José dos Campos mardi à l'occasion de sa journée des médias 2026. Des dirigeants de toutes les divisions opérationnelles ainsi que le directeur général Francisco Gomes Neto doivent prendre la parole lors de cet événement.

La Banque du Canada devrait annoncer mercredi sa décision concernant son taux directeur, actuellement fixé à 2,25 %. Statistique Canada devrait publier mardi les données commerciales pour le mois d'avril. L'attention se portera sur la balance commerciale, les exportations et les importations du pays, les exportations ayant atteint 72,77 milliards de dollars canadiens et les importations 70,99 milliards de dollars canadiens en mars, ce qui s'est traduit par un excédent commercial de 1,78 milliard de dollars canadiens. Par ailleurs, la Société canadienne d'hypothèques et de logement devrait publier jeudi les données relatives aux permis de construire pour le mois d'avril.

En Amérique latine, l'agence statistique brésilienne IBGE devrait publier vendredi les données de l'indice d'inflation IPCA pour le mois de mai. Mardi, la Fondation Getulio Vargas devrait publier l'indice d'inflation IGP-DI pour le mois de mai. La banque centrale du Brésil devrait publier mercredi les données sur les flux de change pour la semaine se terminant le 5 juin. Les données sur la croissance du secteur des services du pays pour le mois d'avril sont attendues jeudi.

En Argentine, l'agence statistique INDEC devrait publier jeudi les données de l'indice des prix à la consommation pour le mois de mai, tandis que la production industrielle pour le mois d'avril est attendue mardi.

L'agence statistique mexicaine INEGI doit publier mardi les données sur l'inflation et l'indice des prix à la production pour le mois de mai, tandis que les données sur la production industrielle pour le mois d'avril sont attendues jeudi.

La banque centrale du Pérou devrait annoncer jeudi sa décision concernant les taux d'intérêt pour le mois de juin. Le même jour, elle publiera également les données sur la balance commerciale pour le mois d'avril.