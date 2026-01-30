Weyerhaeuser enregistre une perte ajustée au quatrième trimestre en raison de la faiblesse des prix des produits du bois

(Ajoute le mouvement des actions dans le dernier paragraphe)

Le groupe forestier américain Weyerhaeuser WY.N a basculé jeudi dans une perte trimestrielle ajustée, sous la pression de la baisse des prix des produits du bois et de la morosité de la demande sur les principaux marchés finaux.

La mise en œuvre des mesures commerciales du président Donald Trump - en particulier les droits de douane de 10% sur les importations de bois d'œuvre et un droit de 25% sur les produits finis en bois qui ont pris effet en octobre - a affecté les fabricants de produits du bois tels que Weyerhaeuser.

La société a annoncé une perte ajustée de 9 cents par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre un bénéfice de 11 cents il y a un an.

Le marché du logement américain a également subi une forte pression au cours du second semestre 2025 en raison des taux hypothécaires élevés qui ont maintenu les acheteurs potentiels sur la touche.

Les ventes de logements en attente ont chuté de 3 % par rapport à l'année précédente, sous l'effet d'un fort ralentissement de la croissance de l'emploi en raison de l'incertitude économique.

Dans son secteur des terrains forestiers exploitables, la société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les volumes de vente du premier trimestre 2026 soient légèrement plus élevés, tandis que les coûts par unité de grume et de transport sont considérés comme légèrement inférieurs.

Dans son segment des produits du bois, Weyerhaeuser s'attend à ce que le bénéfice de base ajusté pour le trimestre en cours soit légèrement supérieur à celui du quatrième trimestre .

Le bénéfice de base ajusté de son segment des terres à bois a chuté à 114 millions de dollars au cours du trimestre, contre 126 millions de dollars il y a un an, tandis que celui de l'unité immobilière a bondi de 25 % pour atteindre 95 millions de dollars, contre 76 millions de dollars il y a un an.

Weyerhaeuser possède ou contrôle environ 10,5 millions d'acres de terrains forestiers aux États-Unis, principalement dans l'ouest, le sud et le nord-est.

Les ventes nettes de la société basée à Seattle, Washington, ont chuté de 9,8 % à 1,54 milliard de dollars au cours du trimestre, parrapport à l' estimation consensuelle des analystes de 1,56 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le mois dernier, Weyerhaeuser et Aymium ont conclu un protocole d'accord pour produire annuellement 1,5 million de tonnes de biocarbone durable destiné à la fabrication de métaux.

Les actions de Weyerhaeuser ont baissé de 2,2 % après la clôture. L'action a gagné 9,5 % en 2025.