Westlake en baisse après l'annonce de la fermeture de son usine de PVC en Allemagne

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29 septembre - ** L'action de la société chimique américaine Westlake WLK.N recule de 3,7 % à 64,36 dollars

** Westlake annonce la fermeture de son usine de PVC à Cologne, en Allemagne, en raison d’une faible demande, de coûts énergétiques élevés et d’une pression accrue des importations en provenance d’Asie

** La fermeture de ce site devrait entraîner une réduction des effectifs d’environ 120 salariés

** Le site devrait cesser ses activités au premier trimestre 2027

** Ces mesures devraient permettre d’améliorer la rentabilité des activités européennes de Westlake dans le secteur du chlorovinylique, a indiqué la société

** Westlake s'attend à ce que ses résultats financiers du troisième trimestre soient en baisse par rapport au trimestre précédent

** Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action affiche une baisse de 13 % depuis le début de l'année