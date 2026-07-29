Western New England Bancorp recule après avoir manqué ses objectifs de bénéfices au deuxième trimestre

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29 juillet - ** Les actions de Western New England Bancorp

WNEB.O , prêteur communautaire, ont chuté de 11 % à 13,03 dollars

** Mardi en fin de journée, WNEB a annoncé un bénéfice au deuxième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, en raison de la charge liée aux coûts de crédit élevés associés à un prêt participatif dans l'immobilier commercial

** L'emprunteur s'est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites en juin – WNEB

** “Malgré les difficultés liées au crédit au deuxième trimestre, nous continuons de considérer WNEB comme une institution gérée de manière très prudente, même si sa rentabilité attendue est inférieure à celle de ses pairs et qu’il n’existe aucun catalyseur clair permettant d’envisager une amélioration significative”, ont déclaré les analystes de Piper Sandler

** Les trois sociétés de courtage qui couvrent le titre recommandent de “conserver”; objectif de cours médian: 15 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action WNEB affichait une hausse de 16,2 % depuis le début de l’année