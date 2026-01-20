 Aller au contenu principal
Western Midstream renégocie les contrats d'Occidental pour le bassin du Delaware
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 3 et 4)

Western Midstream Partners WES.N a déclaré mardi avoir renégocié les contrats avec Occidental Petroleum OXY.N concernant ses actifs dans le bassin du Delaware, en obtenant une structure plus simple de frais fixes pour la collecte et le traitement du gaz naturel.

Dans le cadre de l'accord, Occidental transférera 15,3 millions d'unités ordinaires d'une valeur d' environ 610 millions de dollars à Western Midstream, ce qui ramènera la participation de la société à environ 40 %.

Western Midstream a également signé de nouveaux accords de collecte et de traitement de gaz naturel avec ConocoPhillips

COP.N pour une partie de ses volumes dans le bassin du Delaware.

L'accord avec ConocoPhillips, qui court jusqu'au début des années 2030, permettra de diversifier les revenus en réduisant les revenus des parties liées de plus de 10 %, a déclaré Western Midstream.

Valeurs associées

CONOCOPHILLIPS
98,170 USD NYSE -0,80%
Gaz naturel
3,57 USD NYMEX 0,00%
OCCIDENTAL PETROLEUM
42,710 USD NYSE -1,11%
Pétrole Brent
64,43 USD Ice Europ +0,39%
Pétrole WTI
59,85 USD Ice Europ +0,67%
WEST MIDSTREAM PTR
41,590 USD NYSE -0,14%
