Western Midstream renégocie les contrats avec Occidental et obtiendra 610 millions de dollars dans le cadre d'un transfert d'unités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Western Midstream Partners WES.N a déclaré mardi avoir renégocié des contrats avec Occidental Petroleum OXY.N pour la collecte et le traitement du gaz naturel dans le bassin du Delaware.
Occidental transférera 15,3 millions de parts ordinaires de Western Midstream d'une valeur d'environ 610 millions de dollars, réduisant ainsi sa participation à environ 40 % à la suite du rachat et de l'annulation prévus des parts, selon le partenariat.
