Western Digital va se scinder en deux sociétés

(AOF) - Le constructeur de disques durs Western Digital a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé à l'unanimité un plan de séparation de ses activités des disques durs classiques (HDD) et de mémoire Flash. La séparation devrait être structurée en franchise d'impôt et devrait avoir lieu au cours du second semestre de l'année 2024.

"Nos activités HDD et Flash sont toutes deux bien positionnées pour tirer parti de l'importante dynamique du marché du stockage de données et, en tant que sociétés distinctes, chacune disposera de l'orientation stratégique et des ressources nécessaires pour saisir les opportunités qui se présentent sur leurs marchés respectifs" a déclaré le PDG, David Goeckeler.

Avant d'ajouter : "Il est important de noter que la séparation de ces franchises débloquera une valeur significative pour les actionnaires de Western Digital, leur permettant de participer à la hausse de deux leaders de l'industrie avec des profils de croissance et d'investissement distincts".

Western Digital a également annoncé l'émission de 1,3 milliard de dollars d'obligations convertibles.

