Western Digital progresse après que Rosenblatt a relevé ses prévisions en raison d'une forte demande

29 septembre - ** L'action du fabricant de produits de stockage de données Western Digital WDC.O augmente de près de 4,5 % à 111,7 $ avant le marché

** La maison de courtage Rosenblatt augmente les prévisions sur WDC de 90 $ à 125 $, ce qui représente une hausse de 17 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** "Nous relevons nos estimations de Western Digital pour l'exercice 27 sur la base d'un carnet de commandes bien rempli, d'une augmentation du prix de vente moyen par disque et d'une augmentation de la densité par disque", indique la société de courtage

** La stratégie de fabrication à la commande de la société offre une bonne visibilité, une amélioration des marges et une bonne gestion de la chaîne d'approvisionnement, selon la société de courtage

** 22 des 28 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et six comme "conservée"; la prévision médiane est de 95 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a plus que doublé depuis le début de l'année