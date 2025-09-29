Western Digital progresse après que plusieurs courtiers ont relevé leur objectif de cours en raison d'une forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

29 septembre - ** Les actions du fabricant de produits de stockage de données Western Digital WDC.O augmentent de près de 8% àenviron 115,1 dollarsdans les premiers échanges

** La maison de courtage Rosenblatt relève son objectif de cours sur WDC de 90 $ à 125 $, ce qui représente une hausse de 17 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** "Nous relevons nos estimations pour Western Digital pour l'exercice 2027, en nous basant sur un carnet de commandes complet, un prix de vente moyen par disque en hausse et une densité croissante par disque", déclare Rosenblatt

** Morgan Stanley relève son objectif de cours sur WDC de 99 $ à 171 $, ce qui représente une hausse de 60 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que la demande de disques durs s'oriente à la hausse sous l'effet de dépenses plus importantes dans le cloud

** 22 des 28 sociétés de courtage attribuent à l'action une note "acheter" ou supérieure, et six une note "conserver"; l'objectif de cours médian est de 95 $ - données compilées par LSEG

**En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont augmenté d'environ 157 % depuis le début de l'année