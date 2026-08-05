Western Digital prévoit un trimestre solide, mais la Bourse reste sur sa faim

Western Digital a publié des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice supérieures aux attentes pour le trimestre en cours, portées par la demande des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. Malgré ces perspectives, l'action reculait après la clôture de Wall Street, les investisseurs jugeant les attentes déjà largement intégrées dans le cours.

Western Digital prévoit un chiffre d'affaires de 4,1 milliards de dollars, avec une marge de variation de plus ou moins 100 millions de dollars, soit un niveau légèrement supérieur aux attentes des analystes. Le groupe anticipe également un bénéfice ajusté de 4 dollars par action, au-dessus du consensus de 3,81 dollars. Malgré ces perspectives favorables, le titre perdait plus de 10% après la publication, alors qu'il avait déjà triplé depuis le début de l'année grâce à l'optimisme entourant le marché de l'intelligence artificielle.

Le fabricant continue de bénéficier d'une forte demande en disques durs de grande capacité destinés aux centres de données, où les investissements liés à l'intelligence artificielle soutiennent la croissance du secteur du stockage. En revanche, la hausse des prix de la mémoire freine le renouvellement des ordinateurs personnels et des équipements électroniques grand public, ce qui pèse sur les activités de Western Digital destinées aux particuliers et limite une partie des gains réalisés dans les centres de données.

Au quatrième trimestre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 3,75 milliards de dollars, en hausse de 44% sur un an, dépassant les attentes du marché. Le bénéfice ajusté s'est établi à 3,56 dollars par action, également supérieur au consensus. Ces résultats confirment la vigueur de la demande liée aux infrastructures d'intelligence artificielle, même si les investisseurs estiment que les valorisations du secteur intègrent désormais des attentes particulièrement élevées.