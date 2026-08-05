Western Digital prévoit un chiffre d'affaires en hausse, mais ses actions reculent face à des attentes trop élevées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Western Digital WDC.O a annoncé mercredi un chiffre d'affaires trimestriel légèrement supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur une forte demande liée à l'intelligence artificielle pour ses disques durs.

Pourtant, son titre a chuté de plus de 9 % en séance prolongée, ces prévisions n’ayant pas réussi à convaincre les investisseurs, alors même que l’action a triplé cette année grâce aux anticipations d’une croissance soutenue tirée par l’IA.

Les valeurs du secteur de la mémoire et du stockage ont grimpé en flèche cette année, les investisseurs pariant que la demande des centres de données soutiendra les prix et alimentera la croissance dans l’ensemble du secteur.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Western Digital table sur un chiffre d’affaires de 4,1 milliards de dollars au premier trimestre, à 100 millions de dollars près, avec une valeur médiane légèrement supérieure à l’estimation moyenne des analystes de 4,04 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* La société prévoit un bénéfice ajusté de 4 dollars par action, à 15 cents près, également supérieur à l’estimation de 3,81 dollars.

* Si la demande des centres de données dédiés à l’IA reste forte, la hausse des prix de la mémoire a ralenti les cycles de renouvellement des appareils électroniques grand public, affaiblissant ainsi la demande sur les marchés des ordinateurs personnels et des disques durs grand public, où la société est également présente.

* La faiblesse de ces segments moins importants pour Western Digital pourrait contrebalancer en partie la dynamique de son activité principale liée aux centres de données.

* La société a annoncé une hausse de 44 % de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, à 3,75 milliards de dollars, dépassant ainsi les prévisions de 3,69 milliards de dollars.

* Le bénéfice ajusté s’est établi à 3,56 dollars par action, contre une estimation de 3,30 dollars.