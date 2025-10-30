Western Digital prévoit des bénéfices trimestriels élevés en raison de la hausse de la demande de stockage en nuage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Western Digital WDC.O a annoncé jeudi des bénéfices pour le deuxième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, misant sur une demande accrue pour ses produits de stockage de données à mesure que les fournisseurs de cloud augmentent la capacité de leurs centres de données.

La société a également augmenté le dividende trimestriel en espèces sur ses actions ordinaires de 25 % à 0,125 $ par action, ce qui a fait grimper ses actions de près de 10 % dans les échanges prolongés.

Les entreprises de solutions de stockage de données, telles que Western Digital et Seagate Technology STX.O , bénéficient de la demande massive de disques durs de grande capacité.

Cette poussée est alimentée par le boom de l'IA et l'expansion de l'infrastructure cloud, car les fournisseurs de cloud s'appuient sur ces appareils pour stocker la grande quantité de données nécessaires à l'entraînement des modèles d'IA.

"Western Digital continue de bien fonctionner dans un environnement de forte demande stimulé par la croissance du stockage de données dans le cloud", a déclaré le directeur général Irving Tan dans un communiqué.

Sur une base ajustée, la société prévoit un chiffre d'affaires de 2,9 milliards de dollars au deuxième trimestre, plus ou moins 100 millions de dollars, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 2,82 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice ajusté par action de 1,88 $ au deuxième trimestre, plus ou moins 15 cents, au-dessus des estimations de 1,71 $.

Son rival Seagate Technology a également prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice du deuxième trimestre supérieurs aux estimations du consensus mardi, misant sur une demande soutenue pour ses dispositifs de stockage.

Western Digital a enregistré un chiffre d'affaires de 2,82 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations de 2,73 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, la société basée à San Jose, en Californie, a gagné 1,78 $ par action au premier trimestre, contre des estimations de 1,58 $ par action.