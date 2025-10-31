Western Digital bondit après des prévisions de bénéfices optimistes pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions du fabricant de disques durs Western Digital WDC.O ont bondi de plus de 10 % à 152,49 $ avant le marché

** WDC prévoit un BPA ajusté au T2 de 1,88 $, plus ou moins 15 cents, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 1,71 $, selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 2,9 milliards de dollars au T2, plus ou moins 100 millions de dollars, au-dessus des estimations de 2,82 millions de dollars

** WDC augmente également le dividende trimestriel en espèces sur ses actions ordinaires de 25 % à 0,125 $ par action

** WDC annonce un chiffre d'affaires de 2,82 milliards de dollars pour le premier trimestre, dépassant les estimations de 2,73 milliards de dollars, grâce à une demande accrue pour ses produits de stockage de données

** Le groupe affiche un bénéfice par action ajusté de 1,78 $ au premier trimestre, dépassant les estimations de 1,58 $

** Au moins sept maisons de courtage augmentent leurs prévisions sur WDC après les résultats

** La maison de courtage TD Cowen dit qu'elle voit une hausse pour WDC car "la visibilité s'étend jusqu'en 2027 dans une industrie duopole rationnelle"

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a plus que triplé cette année