Western Digital accélère ses discussions en vue d'une fusion avec Kioxia

(AOF) - Western Digital et Kioxia Holdings Corp sont en train d'accélérer les négociations en vue d'une fusion et de structurer l'accord, ont déclaré à Reuters deux sources ayant une connaissance directe du dossier, alors que l'effondrement du marché des mémoires flash exerce une nouvelle pression pour un rapprochement entre les numéros 2 et 4 mondiaux du secteur. Selon le plan actuellement en cours d'élaboration, l'entité fusionnée serait détenue à 43 % par Kioxia, à 37 % par Western Digital et le reste par les actionnaires existants des sociétés, a déclaré l'une des sources.

Les discussions actuelles avaient été relancées à la fin de l'année dernière.

