Western Alliance Bancorporation augmente après avoir dévoilé un programme de rachat d'actions de 300 millions de dollars
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 16:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Les actions de la banque régionale Western Alliance Bancorporation WAL.N augmentent de 2,5 % à 90,69 $ ** WAL a annoncé vendredi dernier un programme de rachat d'actions de 300 millions de dollars sur

** Les actions peuvent être achetées par le biais de transactions sur le marché ouvert ou privé et par le biais de transactions en bloc

** WAL a 110,4 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 9,8 milliards de dollars

** 14 courtiers sur 15 évaluent l'action à "acheter" ou plus et 1 à "conserver"; PT médian de 99 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action WAL a progressé de 5,9 % depuis le début de l'année

