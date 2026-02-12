West Pharmaceuticals en hausse après des prévisions de bénéfices optimistes pour 2026

12 février - ** Les actions du fabricant d'équipement médical West Pharmaceutical Services WST.N augmentent de 5,52% à 259,74 $ avant le marché ** WST prévoit un bénéfice ajusté par action pour 2026 de 7,85 $ à 8,20 $, supérieur aux estimations des analystes de 7,78 $ - données LSEG

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 3,22 et 3,28 milliards de dollars, contre des estimations de 3,25 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'est élevé à 805 millions de dollars, au-dessus des estimations de 794,38 millions de dollars

** L'action WST a chuté de 16% en 2025