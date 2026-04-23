West Pharmaceutical augmente après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026

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(Mises à jour)

23 avril - ** Les actions du fabricant d'équipements médicaux West Pharmaceutical WST.N ont bondi de 14,8% à 315,28 dollars, mettant fin à une série de deux jours de pertes, après avoir relevé les prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année

** L'action est en voie de réaliser sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis plus de 6 mois, si les gains se maintiennent

** La société relève ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l'année fiscale 2026 de 8,40 à 8,75 dollars par action, contre une prévision antérieure de 7,85 à 8,20 dollars par action

** Les analystes, en moyenne, s'attendaient à 8,01 dollars par action - Données compilées par LSEG

** Elle affiche un bénéfice ajusté de 2,13 dollars par action pour le 1er trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 1,68 dollar par action.

** "Nous considérons les résultats du 1er trimestre comme une mise à jour positive, avec une croissance organique de >15% et un BPA supérieur de ~26%," dit Evercore ISI

**En incluant les mouvements de la séance, WST est en hausse de 14,1% depuis le début de l'année