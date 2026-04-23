West Pharmaceutical augmente après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026

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23 avril - ** Les actions du fabricant d'équipement médical West Pharmaceutical WST.N augmentent de 18,44% à 325 $ avant le marché

** La société relève ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026 à 8,40 $ à 8,75 $ par action, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures de 7,85 $ à 8,20 $ par action

** Les analystes attendaient en moyenne 8,01 $ par action - Données LSEG

** Le bénéfice ajusté du 1er trimestre s'élève à 2,13 $ par action, ce qui est supérieur aux estimations des analystes (1,68 $ par action)

** "Nous considérons les résultats du 1er trimestre comme une mise à jour positive, avec une croissance organique de >15% et un BPA supérieur de ~26%", déclare Evercore ISI

** À la dernière clôture, les actions de WST ont baissé de 0,3 % depuis le début de l'année