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West Pharmaceutical augmente après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 13:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Les actions du fabricant d'équipement médical West Pharmaceutical WST.N augmentent de 18,44% à 325 $ avant le marché

** La société relève ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026 à 8,40 $ à 8,75 $ par action, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures de 7,85 $ à 8,20 $ par action

** Les analystes attendaient en moyenne 8,01 $ par action - Données LSEG

** Le bénéfice ajusté du 1er trimestre s'élève à 2,13 $ par action, ce qui est supérieur aux estimations des analystes (1,68 $ par action)

** "Nous considérons les résultats du 1er trimestre comme une mise à jour positive, avec une croissance organique de >15% et un BPA supérieur de ~26%", déclare Evercore ISI

** À la dernière clôture, les actions de WST ont baissé de 0,3 % depuis le début de l'année

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WEST PHARMACEUTI
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