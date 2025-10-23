West Pharmaceutical augmente après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

23 octobre - ** Les actions du fabricant de matériel médical West Pharmaceutical Services WST.N augmentent de 12,2 % à 310 $

** WST relève ses prévisions de BPA ajusté pour l'ensemble de l'année à 7,06-7,11 $ contre 6,65-6,85 $ auparavant

** La société relève ses prévisions de ventes de 3,04 à 3,06 milliards de dollars à 3,06 milliards de dollars à 3,07 milliards de dollars

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 1,96 $ pour le troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 1,68 $ pour les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Les revenus trimestriels de WST de 804,6 millions de dollars dépassent les attentes de Wall Street de 787,9 millions de dollars

**En incluant le mouvement de la session, l'action est en baisse de 2,6 % depuis le début de l'année